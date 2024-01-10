Beşiktaş'ta transfer açıklaması. Feyyaz Uçar tek tek anlattı, Quaresma sorusuna yanıt verdi

Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta transfer açıklaması. Feyyaz Uçar tek tek anlattı, Quaresma sorusuna yanıt verdi
Beşiktaş'ın futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, transferlerin devam edeceğini söyledi.

Rizespor engelini 3 puala geçen Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Uçar, "Transferler devam edecek. Birkaç mevkiiye daha oyuncu almamız gerekiyor. Şu anda isim veremem. Çünkü futbolcuları ve kulüpleri zor durumda bırakıyoruz" diye konuştu.
Fernando Santos'un, "Kadro dışı oyuncularla ilgili kararı ben vereceğim" açıklamasının sorulması üzerine Feyyaz Uçar, "Hocamızı her oyuncumuzla ilgili bilgilendirdik. Duruma göre karar verecektir. Şu anda tekliflere açığız. Gelirse değerlendireceğiz" yorumunu yaptı.
Feyyaz Uçar, geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Serdar Topraktepe'nin, Fernando Santos'un ekibinde yer alacağını da açıkladı ve "Hocamız bize bu konuda jest yaptı. Serdar hocamız yardımcılarından biri olacak. Ayrıca performans antrenörümüz Miguel de devam edecek" dedi.
Son olarak Ricardo Quaresma ile ilgili gelen soruya da Feyyaz Uçar şu yanıtı verdi: "Şu anda daha öncelikli konularımız var. Hocamızın böyle bir düşüncesi ve tasarrufu varsa mutlaka değerlendiririz."

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