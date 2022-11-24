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Şenol Güneş'e Öğretmenler Günü sürprizi

Beşiktaş'ta lige verilen aradan sonra antrenmanlar başladı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 20:52
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Beşiktaş Şenol Güneş'e büyük sürpriz yaptı

Şenol Güneş'e Öğretmenler Günü sürprizi
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Futbolcular antrenmandan sonra teknik direktör Şenol Güneş'e öğretmenler günü sürprizi yaptı.

Öğretmen olan Şenol Güneş kendisi için hazırlanan pastayı keserken duygulandı. Siyah beyazlı takımın hocası şunları söyledi:

“Öğretmenler geleceğin altyapısını oluşturuyorlar. Öğretmenlik yaptığım için çok mutluyum. Kısa bir dönem öğretmenlik yapmış olmama rağmen öğrencilerimin başarılarıyla gurur duyuyorum. Aynı şey antrenörlük için de geçerli. İnşallah sizlerle beraber başarılı oluruz. Umarım gelecekte bugünkü durumunuzdan daha iyi yere geleceksiniz. Kazanmak, kaybetmek futbolda var, ona takılmayın. Oyununuzu geliştirmek daha önemli. Hep onun peşinden gidin.”

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