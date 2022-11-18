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Beşiktaş'ta ayrılık yaşandı

Siyah-beyazlılar Tyler Boyd ile yollarını ayırdı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 08:58
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Beşiktaş Tyler Boyd ile sözleşmesini fesh etti

Beşiktaş'ta ayrılık yaşandı
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Şenol Güneş ile yeni bir döneme geçiş yapan Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda bir oyuncu daha sözleşmesi sona ermeden kulüple yollarını ayırdı.

Kiralık oynadığı Ankaragücü'nde ortaya koyduğu başarılı performans nedeniyle 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimares'ten 2.4 milyon euro bonservisle transfer edilen Tyler Boyd, Beşiktaş'ta kendini bir türlü kanıtlayamadı.

Önce Demir Grup Sivasspor, sonrasında ise Çaykur Rizespor'a kiralık gönderilen ABD'li kanat oyuncusu bu sezon takıma dönse de sadece bir maçta 45 dakika görev alabildi.

TFF ÜZERİNDEN FESİH
Transfer sezonunun bitiminde oluşturulan A takım listesine yabancı kontenjanı yüzünden giremeyen Tyler Boyd'un kontratı bu sezon sonunda bitecekti.

A takım listesine yazılmadığı için çalışma özgürlüğünün elinden aldığına inanan Tyler Boyd'un, Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden fesih işlemlerini gerçekleştirdiği belirlendi.

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