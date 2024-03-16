Beşiktaş taraftarından özel sevgi. Tribüne bir tek o çağırıldı

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düşen Beşiktaş, Antalyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Siyah-Beyazlı taraftarlar, zorlu mücadele öncesi takımlarına yine sevgi gösterilerinde bulunmayı ihmal etmedi.

Ancak taraftarların özel olarak ilgilendiği futbolcu genç Semih Kılıçsoy oldu.

Tribüne tek olarak sadece Semih Kılıçsoy çağrılırken, takım toplu olarak davet edildi.

Takımın tribünlere doğru gidip alkışlaması sonrası taraftarlar hep bir ağızdan, "Vur kır parçala bu maçı kazan" şeklinde tezahürat yaptı.