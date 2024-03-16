Beşiktaş maçına kaçak girdi. Yemek yiyip maçı izlemeden gitti

Selahattin Ekrekli
Beşiktaş maçına kaçak girdi. Yemek yiyip maçı izlemeden gitti
İnönü'de kameralara ilginç bir detay takıldı. Beşiktaş Antalyaspor maçı öncesi tribünlerdeki karga dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncülük mücadelesinde önemli bir viraja giriyor.

Siyah-beyazlı ekip, bu akşam Antalyaspor'u ağırlayarak galibiyet özlemini dindirmeyi hedefliyor.

Sergen Yalçın yönetimindeki rakip, Beşiktaş için zorlu bir rakip.

Mücadeleye saatler kala tribüne gelen bir karga dikkat çekti.

Karga önce stat merdivenlerinde bulduğu yiyecekle karnını doyurdu.

Daha sonra koltuğa çıkan karga sahayı bir süre izledikten sonra havalanarak uçtu.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Al Musrati'nin sakatlıkları ise devam ediyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Gaziantep'e yenilerek üçüncülük yarışında aksaklık yaşadı ve Trabzonspor'un üç puan gerisine düştü. Antalyaspor ise Başakşehir'e deplasmanda mağlup olarak 8. sıradaki yerini korudu.

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