Beşiktaş Trabzonspor. İlk 11'ler belli oldu. Sürprizler var

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Beşiktaş Trabzonspor. İlk 11'ler belli oldu. Sürprizler var
Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor bu akşam karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu. İki takımda da sürprizler var.

Süper Lig'de 24. hafta şampiyonluk yarışından uzaklaşan iki büyüğün mücadelesine sahne olacak.

Ligde 3.'lük için mücadele eden Beşiktaş ile Trabzonspor bu akşam karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Arda Kardeşler.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Carlos, son antrenmandan sonra futbolcularıyla bir toplantı yaptı.

Carlos'un oyuncularından yeni bir başlangıç yapmak için galibiyet istedi ve kendi sahalarında mutlaka kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Portekizli teknik adam ilk 11'i de belirledi.

Siyah beyazlı takımın sahaya Mert, Svensson, Talha, Colley, Zaynutdinov, Rashica, Necip, Demir Ege, Gedson, Semih, Cenk 11'iyle çıkması bekleniyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i de şu şekilde:

Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan

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