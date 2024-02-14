Galatasaray'ın yeni transferi Aurier formayı giydi. İlk kez konuştu

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fildişi Sahili ile kazandıkları kupa ve Galatasaray ile ilgili açıklamalar yapan Aurier'in sözleri şu şekilde;

''Çok mutluyum açıkçası. Bu turnuvayı ve kupayı kazanmış olmaktan dolayı. Özellikle de kendi seyircimizin önünde, kendi evimizin önünde bir kaptan olarak bu anı yaşamaktan dolayı çok mutluyum.

Tarihi bir kulübe gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada daha önceden Fildişi'nde oynamış arkadaşlarım var. Onlarla beraber sohbet ettim. Benim için çok büyük bir gurur burada oynamak.

Kupa devam ederken onlardan çok fazla mesaj aldım. Özellikle sosyal medyadan. Buraya gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Özellikle Galatasaray taraftarı ile bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum.

Onlarla bir araya gelmek istiyorum. Daha önce dediğim gibi çok köklü bir kulübe geldim ve çok büyük bir taraftarı var. Çok mutluyum.''