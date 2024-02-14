Türkiye Kupası'nda dev eşleşme: Fenerbahçe Beşiktaş

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Türkiye Kupası'nda dev eşleşme: Fenerbahçe Beşiktaş
Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası çeyrek final maçında Aliağa Petkim'i yendi, yarı finalde Beşiktaş Emlakjet'in rakibi oldu.

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Çeyrek final mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Enka Spor Salonu'nda karşı karşıya gelen Sarı-Lacivertliler mücadeleden 81-68'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla Konya'da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuna katılmaya hak kazanan son takım olan Fenerbahçe Beko yarı finalde Beşiktaş Emlakjet il eşleşti.
Yarı finalin diğer ayağı da Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak.
Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki turnuvada yarı final maçları cuma günü yapılacak.

Aliağa Petkimspor: 68 - Fenerbahçe Beko: 81
Salon: ENKA
Hakemler: Kerem Baki, Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör
Aliağa Petkimspor: Efianayi 24, Yunus Sonsırma 3, Zoriks 9, Aldridge, Simmons 8, Emre Tanışan 2, Starks 16, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin 2, Anıl Osman Cevahir, Murat Kağan Tor, Ata Can Atsüren
Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Melih Mahmutoğlu 6, Mert Emre Ekşioğlu, Hayes 12, Sertaç Şanlı 7, Motley 14, Şehmus Hazer 2, Wilbekin 7, Tarık Biberovic 22, Guduric 7
1. periyot: 22-21
Devre: 32-39
3. periyot: 51-62

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