Milli futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı. Kaslı vücudunu sergiledi

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Milli futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı. Kaslı vücudunu sergiledi
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral sosyal medyada yayınladığı fotoğrafıyla gündem oldu.

Milli yıldızın son halini görenler gözlerine inanamadı. Kaslı vücudunu sergiledi

Milli futbolcumuz Merih Demiral uzun süren sakatlığını atlattı, bomba gibi bir geri dönüş yaptı.
Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli'de forma giyen Merih'in son halini görenler gözlerine inanamadı.
Formunu korumak, A Milli Takımımız'ın EURO 2024 kadrosunda yer alabilmek için yoğun bir çalışma içine giren Merih Demiral, antrenman sonrası çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
Kaslı vücudunu gözler önüne seren Merih Demiral için "Ronaldo gibi olmuş” yorumları yapıldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları da Merih'i, Avatar Atakan'a benzetti.
Bu sezon Al Ahli formasıyla 7 lig, 1 de kupa maçına çıkan Merih Demiral 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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