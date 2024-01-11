Beşiktaş sahasında kazandı avantajı kaptı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş sahasında kazandı avantajı kaptı
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Eurocup Son 16 ilk maçında Tango Bourges Basket'i 83-74 yendi.

FIBA Eurocup Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Fransız temsilcisi Tango Bourges Basket ile karşı karşıya geldi.
Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Siyah-Beyazlı ekip 83-74'lük skorla kazandı.
Beşiktaş böylece 17 Ocak Çarşamba günü Fransa'da oynanacak rövanş için avantaj yakaladı. Nogic attığı 25 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, Evans da 23 sayıyla ona katkı sağladı.
Karşılaşmanın ilk periyodunu konuk ekip 20-9 önde tamamladı. Soyunma odasına da 44-32'lik avantajla giden Fransız temsilcisi, üçüncü çeyreği ise 63-57 üstün bitirdi. Son periyotta oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş maçı 83-74 kazandı.

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