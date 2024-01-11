Beşiktaş'tan başkan Hasan Arat'ı açık açık tehdit eden Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç için suç duyurusu

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan başkan Hasan Arat'ı açık açık tehdit eden Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç için suç duyurusu
Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç yaptıkları canlı yayında Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı açık açık tehdit etmişti. Beşiktaş Kulübü de iki gazeteci hakkında suç duyurusunda bulundu.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fernando Santos'un imza töreninde spor yorumcusu Gökhan Dinç ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat arasında gerginlik yaşanmıştı.
Santos'un aldığı ücreti soran Gökhan Dinç'e, Hasan Arat, doğru olmayan rakamlar üzerinden spekülasyon yapılmaması gerektiğini söylemişti.
Bunun üzerine Gökhan Dinç'in, "Göreve gelirken şeffaflık demiştiniz" yorumunu üzerine Hasan Arat, "Şeffaflık ile SPK farklı şeylerdir. Siz sorunuzu sordunuz cevabı ben burada vereceğim" diye sert bir karşılık vermişti.
Salonda alkışlar yükselmesi üzerine, "Basın toplantısında alkışı ilk kez görüyorum" diyen Gökhan Dinç'e, Hasan Arat, "Bundan sonra çok şey göreceksiniz" deyince Gökhan Dinç toplantıyı terk etmişti.
Bu olayın yaşandığı akşam Gökhan Dinç, digital yayın yaptığı programda partneri Haluk Yürekli ile birlikte Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı açık açık tehdit etmişti.
Yürekli "Herkes çok dikkatli olsun. Biz bir şeyi kafaya takarsak neler olduğunu geçmişte gösterdik" diyerek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şunu söyleyeyim Spor Gecesi programı bundan sonra Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yöneticileri ve futbolla ilgili her şeyini tutmaya başlamıştır.
Bunu ister tehdit olarak algılayın, ister aleni olarak değerlendirin.
Hasan Arat ismine zerre saygım yoktur.
Beşiktaş kulübünde bu işleri yapan herkes çok dikkatli olsun, arkasında parmak izi bırakmasın.
Bu kadar net söylüyorum.
Biz bir şeyi kafaya takarsak neler olduğunu geçmişte gösterdik, bundan sonra kimse rahat huzur içinde at koşturamaz.
Ne Ümraniye’de Akaretler’de koşturabilir."
İşte bu sözler sonrası Beşiktaş Kulübü harekete geçti. Siyah-Beyazlı kulüp, "Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç hakkında tehdit etme, Başkanlık makamına hakaret" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı.
Hasan Arat ile Gökhan Dinç arasındaki şu diyalog yaşanmıştı:

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