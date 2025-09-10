Beşiktaş yıldızıyla sözleşme uzattı!

Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, Kartal Kayra'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.



Ümraniyespor ve Kayserispor'da kiralık oynadıktan sonra bu sezon Beşiktaş'a geri dönen 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda bu sezon 8 maçta süre buldu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;



"Gelişimini Futbol Akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi.



Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz'a yeni dönemde başarılar diledi."

