Beşiktaş'a halı saha göndermesi. Nihat Kahveci'den olay sözler

Bahar Yıldırım
Beşiktaş'a halı saha göndermesi. Nihat Kahveci'den olay sözler
Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından NutSpor YouTube kanalında yorumcusu Nihat Kahveci'den gündem yaratan sözler geldi.

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın seyircisine 45 dakika boyunca kötü bir futbol izlettiğini söyledi.

"Beşiktaş maçlarında hiçbir şey kaybetmiyorum. Böyle bir oyun olur mu? Hayatımızdan 50 dakika gitti. Böyle oynanılcaksa yeni sezonda kombineyi yarı fiyatına satın" diye konuştu.

Kahveci, Beşiktaş'ın ikinci yarıda daha iyi oynadığını ancak bunun yeterli olmadığını belirtti.

Kahveci, "2. yarı daha iyi oynuyorsan bunu neden ilk yarıda da yapmıyorsun? İzlenilecek bir futbol sunmuyorlar. Ligin 19. sırasındaki Konyaspor ilk yarıda yüzde 78 topla oynuyor. Bu Bayern Münih değil, Manchester City değil!" dedi.

"HALI SAHADA ORTA SAHAYI GEÇEMEZDİ"

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muçi'yi öven Kahveci, "Muçi, şut atıyor. Ben şut atan futbolcuyu severim. Vurur direkten döner, kaleciden döner biri vurur gol olur. Cenk de öyle attı. özgüvenli, alıyor, vuruyor. Kaliteli oyuncu. Etraftakilerinin form durumu arttığında bambaşka olur" ifadelerini kullandı.

Kahveci, sözlerini şöyle tamamladı: Halı sahada goller olur, pozisyon olur, şut olur. Bu futbolcular orada da orta sahayı geçemezdi. İlk yarıdaki Beşiktaş oyunu halı sahada 3. bölgede pozisyona giremezdi."

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