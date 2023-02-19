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Beşiktaş'tan flaş transfer

Beşiktaş'ın Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng için kulübü Al Ahly ile anlaştığı ileri sürüldü.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 22:42
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Beşiktaş'a Malili orta saha

Beşiktaş'tan flaş transfer
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Beşiktaş'ın Mısır'ın Al Ahly takımında forma giyen Malili defansif orta saha Aliou Dieng'in transferi konusunda önemli bir adım attığı iddia edildi.

Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlılar, Mısır takımı Al Ahly’de forma giyen Aliou Dieng transferi için kulübüyle görüşme yaptı.

Kulübünün 7 milyon euro istediği, Beşiktaş'ın ise Muleka'yı önerdiği belirtildi. Mısır kulübünün bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon Al Ahly formasıyla 15 maça çıkan Malili orta saha oyuncusu 1 de gol attı.

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