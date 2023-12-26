Sahadaki en güzel şey Beşiktaş'ın yeni formasıydı. Beşiktaş'ın yeni forması ne zaman satışa çıkacak?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'a konuk oldu.

Mersin'de oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı ve 3 maç sonra galibiyet aldı.

Beşiktaş'ın gollerini 38'de Semih Kılıçsoy ve 53'te Omar Colley atarken, Hatayspor'un tek golü 80. dakikada Hodzic ile geldi.

Ancak bu mücadeleye öyle bir an damga vurdu ki, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

BEŞİKTAŞ'IN 100. YIL FORMASI!

Beşiktaş, Hatayspor karşısında sahaya önce 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yazılı antrenman tişörtleri ile ısınmaya çıktı.

Mücadeleye ise Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarladığı formalar ile çıktı.

Yeni yapılan tasarımı çok beğendim. Her bir detay çok güzel ve çok özel.

Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş'ın logoları, 100. yıl detayı ve ipli forma...

Bu formayı taraflı tarafsız herkesin beğendiğini düşünüyorum.

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, belki görüp ilham almıştır...

Çünkü Çebi döneminde çıkarılan formada ne Atatürk vurgusu vardı ne Beşiktaş'ın tarihini hatırlatan isimler vardı.

Sadece Beşiktaş logosunun içindeki Türk Bayrağı büyütülmüş bir halde taraftarlara sunuldu.

Yapılan forma da taraftarların hoşuna gitmemişti.

BU FORMA ÇOK FARKLI

Ancak bu formada Atatürk vurgusu, Süleyman Seba, Şeref Bey Hakkı Baba, 100. yıl logosu, Beşiktaş'ın 100. yıl forması ile benzer olması, yeni tasarım ve sponsor adı kullanılmaması gibi birçok detay vardı ve bu da çok beğenildi.

Hasan Arat ve yönetimini bu tasarım için kutluyorum.

Çok büyük ve çok özel bir iş başardıklarını düşünüyorum..

NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Taraftarlar, formanın hemen satışa sunulmasını istedi ve bekleyişe geçti.

Büyük bir talep olan formanın ne zaman satışa sunulacağı hakkında net bir tarih yokken, ilerleyen günlerde satışa sunulması bekleniyor.

Bu kusursuz formanın da satış rekorunu kıracağını düşünüyorum..

Eski Beşiktaş geri mi dönüyor?

Hadi inşallah!