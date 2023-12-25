Volkan Demirel'den Beşiktaş mağlubiyeti sonrası ayrılık sinyali

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar ev sahibi ekibe karşı 2-1 galip geldi.

Mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel takımdan ayrılık sinyalleri verdi.

Volkan Demirel'in sözleri şu şekilde:

"Mağlubiyetin tüm sorumlusu benim. İçeride oynadığımız bir Kayserispor maçı, bir de bu maçta çok kötü oynadık. Bunun sorumlusu benim. İçimden çok söylemek şey geliyor. Bu takımı kuran benim. Fazla da bir şey yok benim adıma. Aslında konuşmak istiyorum ama..."

"Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Bu ülkenin önemli takımlarından biri, her zaman saygı duyulmalı. Büyük takım olmak başka bir şey. Çok saygı duymamız gerektiğini söyledim. Belki çıkacakları tatil. Maçta konsantrasyon eksiği yarattı. Bu takımda her şeyi yapan, bu oyuncuları getiren benim"

"Söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde söyleyebilirim. Düşüneceğim, konuşacağım, bakacağız. Oyuncularla konuşacağız, neyi daha iyi yapıyoruz, neyi yapamıyoruz bakacağız. Bütün suç benimdir. Dediğim gibi bakacağız"