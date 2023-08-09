Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Şerafettin Tilki sorumlu gazeteci kimliği ile uyardı. 'Sayın Çebi, sayın Güneş. Ateşle oynamayın'

Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Yine 'başyazar' olacağım tuttu! Öyle ya her gün yazınca, kendimi o havaya sokuyorum.
Havam batsın!

"Bu gün Modayı, adaları dolaşayım" desem olmuyor.
Gündem yoğun. Çünkü mevsim transfer.
Oyuncuların biri gelip, diğeri gidiyor. Büyükler ters çalımlar atıyor. Diğerleri uzaktan bakıyor.

Benim çözemediğim bir konu var. 4 büyük takım dışındaki kulüpler; sessiz, sedasız üç-beş kuruşa oyuncu alıyor. Büyüklerin servet döktüğü isimler sahada dökülüyor. Cüzi miktarlarda alınanları da sonra büyüklere kat be katına satıyorlar.
Asıl transfer başarısı işte budur!
Yoksa diğerlerinin yaptığını ben bile yaparım. Bas parayı al. Kulübü iyice içeri sok. Arkanı dön git.
İşin felsefi yönünü kenara koyalım.

YAPMAYIN YANARSINIZ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi. Teknik Patron Şenol Güneş. Ateşle oynamayın. İkiniz birden yanarsınız.

Cam Adam vardı. Hatırlayın Gökhan Zan. Beşiktaş’ın bu tür olayları çok. Amokachi, Delgado, Dele Alli ve bir çoğu böyle gelip sakatlık yüzünden sıkıntı çektiler.

Daha geçtiğimiz ay Lyanco skandalı yaşandı. Sağlık raporu istenmeyen oyuncu İstanbul'da yapılan ayrıntılı kontrolde sakat çıktı. Geri gitti.

Ancak bu Alex Oxlade Chamberlain bambaşka bir şey. Daha öncekilerin aksine, el bombası. Eşi benzeri yok.

Matematiğim pek iyi sayılmaz. Yine istatistiklere baktım. Rakamlarla aram bozuk olmasına rağmen gördüklerime inanamadım.

Rakamlar asla yalan söylemez. Doğru ile sabittirler.

Hani bazen düşünmüyor değilim. Rakam ile ifade edilsem, kaç olurdum..

Futbolcular neye istinaden sırt numaralarını belirliyorlar mesela?
Neyse, dağıtmayayım.

İngiliz oyuncunun 10 yılda yaşamadığı sakatlık kalmamış. Tam 1071 gün futboldan ayrı kalmış.

1071 deyince elbette Malazgirt zaferini hatırlamadan edemedim.

Nerede ise 35 -36 ay yani. Peki bu süreçte kaç maç kaçırmış dersiniz. Demeyin efendim demeyin. Tamı tamına: 166 maç.

Beşiktaş İngiliz oyuncuyu davet etti. Hadi diyelim kontrolleri geçti. Yahu bu öyle cam falan değil! Hamur adam hamur!
Oyun hamuru gibi. Dokunsan elinde kalır.
Satsan satamazsın, atsan atamazsın, baksan bakamazsın.

Taraftarın yıldız beklentisi içinde olduğu bu dönemde bu riski almayın.

Sayın başkan ve hocam.
Gelin vazgeçin. Ağırlayın, yiyin için, gezip tozun ve geldiği gibi gönderin.

Kamu adına yararlı kulüpsünüz. Biz de kamu görevi yapıyoruz. Aynı taraftayız yani.

Allah aşkına, sırf transfer yapmak için hata yapmayın.
Bana inat yaparsanız. İki elim yakanızda olmaz.
Kendi düşen ağlamaz derim, geçerim!
Bilesiniz.
Aldınız. Hiç maç kaçırmaz ise de, sizi ayrıca tebrik ederim. Yılın risk faktörü ödülünü almanız için elimden geleni yaparım.

İşte İngiliz oyuncunun yaşadığı sakatlık karnesi:

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