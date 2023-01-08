Aboubakar'la görüşmeler başladı. İşte istediği ücret

Beşiktaş'ın Wout Weghorst'un Manchester United'la anlaştığının ortaya çıkmasının ardından eski golcüsü Vincent Aboubakar'la ilk görüşmeyi yaptığı ortaya çıktı.

Suuda Arabistan'ın Al Nassr Kulübü, Ronaldo'yu transfer etmesinin ardından Aboubakar'la yolları ayırma kararı almıştı.

Siyah beyazlı yöneticilerin de Weghorst'un ayrılacağının ortaya çıkmasının ardından ilk sıraya aldığı Aboubakar için harekete geçtikleri öğrenildi.

Fransa basınından Foot Mercato, Beşiktaş'ın Aboubakar ile görüşmelere başladığını son dakika olarak geçti. Haberde "Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Aboubakar, şu anda serbest ve üçüncü kez Beşiktaş'a dönebilir" denildi.

Aboubakar'ın ilk görüşmede yıllık 3 milyon euro istediği bildirildi. Beşiktaş son kararını Weghorst'un durumuna göre verecek. Eğer belirtildiği gibi Manchester United, Weghorst trnasferi için Beşiktaş'a 3 milyon euro vermeyi kabul ederse bu yarayla Aboubakar alınacak.

Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı iki dönemde 67 maçta 35 gol attı.