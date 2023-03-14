﻿Depremzede çocuklar Beşiktaş antrenmanını ziyaret etti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Cumartesi günü İstanbulspor'la karşılaşacak Beşiktaş çalışmalara başladı.

Yapılan antrenmanda Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley ile Onur Bulut katılmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a gelen 40 çocuk, siyah-beyazlı takımın antrenmanını takip etti.

İdman öncesi sahada futbol oynayan çocuklar daha sonra Beşiktaşlı oyuncularla bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübünün çocuklara çeşitli hediyelerinin yanı sıra, siyah-beyazlı futbolcular da çocuklara oyuncaklar verdi.

Depremzede çocuklar, antrenmanı daha sonra kendilerine ayrılan yerde takip etti.