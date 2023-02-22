Yoğun bakımda tedavi gören Ersen Martin'den sevindiren haber

Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok takımda forma giyen eski Milli futbolcu Ersen Martin'den güzel haber geldi.

Ersen Martin, geçirdiği kalp krizi sonrası ameliyat edilmiş, daha sonra aort damarı yırtılması tespit edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

Martin, yoğun bakım sonrası uygulanan rehabilitasyonlar sonrası toparlandı. Tedavisinin üçüncü aşaması için 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Ege Tıp'a geçecek.

TFF BAŞKAN VEKİLİ MURAT AKSU ZİYARET ETTİ

Erenköy Rehabilitasyon Devlet Hastanesi çok başarılı bir toparlanma süreci yaşayan, dönüş alan ve hareket kabiliyeti kazanan Ersen Martin’i, TFF Başkan Vekili Murat Aksu da ziyaret etti.