22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Yoğun bakımda tedavi gören Ersen Martin'den sevindiren haber

Yoğun bakımda tedavi gören Ersen Martin'den sevindiren haber

Aort damarı yırtılması tespit edilerek geçen yıl ameliyat olan ve geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırılan Ersen Martin'den sevindirici haber geldi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 20:31
Takip Et

Beşiktaş'ın eski golcüsü Ersen Martin'den sevindiren haber

Yoğun bakımda tedavi gören Ersen Martin'den sevindiren haber
+
Aa
-

Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok takımda forma giyen eski Milli futbolcu Ersen Martin'den güzel haber geldi.

Ersen Martin, geçirdiği kalp krizi sonrası ameliyat edilmiş, daha sonra aort damarı yırtılması tespit edilerek yoğun bakıma alınmıştı. 

Martin, yoğun bakım sonrası uygulanan rehabilitasyonlar sonrası toparlandı. Tedavisinin üçüncü aşaması için 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Ege Tıp'a geçecek.

TFF BAŞKAN VEKİLİ MURAT AKSU ZİYARET ETTİ

Erenköy Rehabilitasyon Devlet Hastanesi çok başarılı bir toparlanma süreci yaşayan, dönüş alan ve hareket kabiliyeti kazanan Ersen Martin’i, TFF Başkan Vekili Murat Aksu da ziyaret etti. 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
1
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
2
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
3
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
4
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
5
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
6
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
﻿Turhan Çömez Erdoğan'ın büyük korkusunu açıkladı
7
﻿Turhan Çömez Erdoğan'ın büyük korkusunu açıkladı
﻿Turhan Çömez Erdoğan'ın büyük korkusunu açıkladı
﻿Xavi eski hocası Pep Guardiola'yı övdü: O bir dahi
﻿Xavi eski hocası Pep Guardiola'yı övdü: O bir dahi
﻿Xavi eski hocası Pep Guardiola'yı övdü: O bir dahi
﻿Diyarbakır'da, depremde hasar gören 3 caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı
﻿Diyarbakır'da, depremde hasar gören 3 caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı
﻿Diyarbakır'da, depremde hasar gören 3 caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı
﻿Atsu'nun milli takım forması emekli oluyor. O numara artık verilmeyecek
﻿Atsu'nun milli takım forması emekli oluyor. O numara artık verilmeyecek
﻿Atsu'nun milli takım forması emekli oluyor. O numara artık verilmeyecek
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, 248'inci saatte enkazdan kurtarılan Aleyna'yı hastanede ziyaret etti
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, 248'inci saatte enkazdan kurtarılan Aleyna'yı hastanede ziyaret etti
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, 248'inci saatte enkazdan kurtarılan Aleyna'yı hastanede ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.