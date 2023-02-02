2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ersen Martin'in son hali yürekleri parçaladı. Yıldız futbolcu yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Ersen Martin'in son hali yürekleri parçaladı. Yıldız futbolcu yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen Milli futbolcu Ersen Martin'in son hali yürekleri burktu. Aort damarı yırtılan Martin, yoğun bakımda yaşam savaşını sürdürüyor.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 09:08
Takip Et

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ersen Martin'den kötü haber

Ersen Martin'in son hali yürekleri parçaladı. Yıldız futbolcu yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
+
Aa
-

Trabzonspor ve Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Ersen Martin, aylar önce kalp krizi geçirmiş ve aort damarında yırtık tespit edilmişti.
Uzun süredir bulunduğu yoğun bakımdan çıkan efsane golcü reaksiyon vermeye başladı. Ersen Martin'in son hali ise yürek burktu.
Mayıs 2022'de kalp krizi geçiren ve hala hayat mücadelesi veren Ersen Martin'in aylar sonra tepki vermeye başladığı öğrenildi.
 

101 GOL ATTI
Denizlispor'da gol kralı olan Ersen Martin, Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giydi. 3 kez A Milli Takım'a seçilen Martin kariyerinde 372 maçta 101 gol atarken 27 asist yaptı.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sümerli Astrofizikçi
2.02.2023 09:25
Allah acil Şifalar versin Rabbim. Çok Efendi adamdır Onun gibisi az gelmiştir Türk Futboluna.  
 
ahmet a.
2.02.2023 09:17
severdik. Allah şifa versin  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
1
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
2
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
3
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
4
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
5
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
6
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
7
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Adıyaman'da uyuşturucu bulunduran şahıslar gözaltına alındı
﻿Adıyaman'da uyuşturucu bulunduran şahıslar gözaltına alındı
﻿Adıyaman'da uyuşturucu bulunduran şahıslar gözaltına alındı
﻿Hatay'da 3 tamirhane yandı 
﻿Hatay'da 3 tamirhane yandı 
﻿Hatay'da 3 tamirhane yandı 
﻿Anne adayları kızamık bebeğinizi öldürebilir
﻿Anne adayları kızamık bebeğinizi öldürebilir
﻿Anne adayları kızamık bebeğinizi öldürebilir
﻿İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
﻿İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
﻿İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.