Ersen Martin'in son hali yürekleri parçaladı. Yıldız futbolcu yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Trabzonspor ve Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Ersen Martin, aylar önce kalp krizi geçirmiş ve aort damarında yırtık tespit edilmişti.

Uzun süredir bulunduğu yoğun bakımdan çıkan efsane golcü reaksiyon vermeye başladı. Ersen Martin'in son hali ise yürek burktu.

Mayıs 2022'de kalp krizi geçiren ve hala hayat mücadelesi veren Ersen Martin'in aylar sonra tepki vermeye başladığı öğrenildi.



101 GOL ATTI

Denizlispor'da gol kralı olan Ersen Martin, Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giydi. 3 kez A Milli Takım'a seçilen Martin kariyerinde 372 maçta 101 gol atarken 27 asist yaptı.