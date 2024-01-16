Galatasaray'dan ayrıldı 1. Lig ekibine imza attı

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Galatasaray'dan ayrıldı 1. Lig ekibine imza attı
Galatasaray'ın genç yeteneği Özgür Baran Aksaka, Gençlerbirliği'ne kiralandı.

Gençlerbirliği, Galatasaray’ın genç yeteneği Özgür Baran Aksaka’yı sezonun geri kalanı için kadrosuna kattı.
Yapılan açıklamaya göre; 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, başkent ekibinin renklerine bağlandı.
Galatasaray’ın altyapısından yetişen ve 16, 17, 19 yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2022’de profesyonel takıma yükselen Aksaka, 2023-2024 Trendyol 1. Lig sezonunun ilk yarısını ASTOR Enerji Şanlıurfaspor’da geçirdi.
Sezonun ikinci yarısında ise Gençlerbirliği için ter dökecek.

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