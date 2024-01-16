Galatasaray'dan ayrıldı 1. Lig ekibine imza attı

Gençlerbirliği, Galatasaray’ın genç yeteneği Özgür Baran Aksaka’yı sezonun geri kalanı için kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamaya göre; 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, başkent ekibinin renklerine bağlandı.

Galatasaray’ın altyapısından yetişen ve 16, 17, 19 yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2022’de profesyonel takıma yükselen Aksaka, 2023-2024 Trendyol 1. Lig sezonunun ilk yarısını ASTOR Enerji Şanlıurfaspor’da geçirdi.

Sezonun ikinci yarısında ise Gençlerbirliği için ter dökecek.