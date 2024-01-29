Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısı için herkes aynı şeyi söyledi

Aytunç Akın
Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısı için herkes aynı şeyi söyledi
Sivasspor deplasmanında Beşiktaş'ın VAR tarafından iptal edilen penaltısı için hakem hocaları tek görüşte birleşti.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Sivasspor'la deplasmanda karşılaştı.

Siyah-Beyazlılar'ın 1-0 yenildiği maçta Salih Uçan'a çalınan penaltının VAR incelemesiyle iptal olması gündem oldu.

beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, kararı yorumladı.

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Mücadelenin 18'inci dakikasında Beşiktaş'ın soldan geliştirdiği atakta Zaynutdinov yaya doğru ortasını yaptı. Salih Uçan, havadan gelen topu göğsüyle kontrol edip ceza sahasına girerken rakibinin müdahalesiyle yere düştü.

Maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'da olan Serkan Tokat'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Şansalan, penaltı kararından vazgeçti.

HAKEM HOCALARINDAN TEK GÖRÜŞ

17' Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısında VAR müdahalesi doğru muydu?

Deniz Çoban: Kırmızılı oyuncu vücudunu araya koyup nizami olmayan bir şarj yapıyor. Penaltı.

Bülent Yıldırım: Birkaç açıdan baktığınızda penaltı diyebilirsiniz.

Deniz Çoban: Bana göre VAR müdahalesi çok hatalı. Penaltıya daha yakınım.

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