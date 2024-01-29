Beşiktaş için iflas çağrısı. Kulüp avukatları harıl harıl itiraz ediyor

Menajerlik şirketi, Vida'nın transferiyle ilgili kulübe 2 milyon Euro'luk fatura gönderdi. Şirket, kulübe karşı icra takibi yaptı. Kulüp takibe karşı çıktı. Şirket ise kulübün iflası talebiyle dava açtı. İstinaf Mahkemesi'nden geri dönen davaya ilişkin ilk duruşma geçen hafta yapıldı.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davaya göre Hırvat oyuncu Vida, 4 Ocak 2018'de Beşiktaş'a transfer edildi. Vida'nın menajeri Global Menajerlik şirketi ile kulüp arasında 5 Şubat 2018'de protokol imzalandı.

2 MİLYON EUROLUK FATURA

Eski futbolcu Uğur Avadan'ın sahibi olduğu şirket, sözleşme gereği menajerlik alacağı olduğunu iddia ederek 1 milyon 935 bin Euro'luk fatura düzenledi. Faturaya ilişkin ödeme yapmayan Beşiktaş, anılan faturayı da şirkete geri gönderdi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı; konu yargıya intikal etti.

Global Menajerlik, Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. AŞ'ye karşı 2022'de İstanbul 13. İcra Dairesi'nde icra takibi yaptı. Kulüp avukatları takibe itiraz etti. Şirket avukatları bu sefer itirazın iptali ve Beşiktaş'ın iflası istemi ile dava açtı.

"TALEP EDİLEN ÜCRET ABARTILI"

Global Menajerlik adına mahkemeye sunulan 22 Ekim 2022 tarihli dava dilekçesinde 'menajerlik paramızı alamadık' denirken Beşiktaş adına yapılan savunmada ise kısaca "Protokolde tahkim şartı var. Ticaret mahkemesi yetkili değil. Beşiktaş'a karşı iflas davası açılması hukuka uygun değil. Taraflar arasında herhangi bir menajerlik sözleşmesi de bulunmuyor. Davacının alacağı varsa bile bu zamanaşımına girdi. Talep edilen ücret de abartılı" ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme, yaptığı yargılama sonucunda, 'tahkim şartı' gerekçesi ile davanın reddine hükmetti. Global Menajerlik avukatı bu karara itiraz etti. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesini bozdu.

İŞTE KARARIN GEREKÇESİ

Kararın gerekçesinde şu değerlendirme yapıldı: "İflas davaları basit usule tabi. Mahkemece, hak arama özgürlüğünü sınırlayacak şekilde tahkim şartının varlığı nedeniyle davanın usulden reddine karar vermesi doğru değil."

Daire'nin, ilk derece mahkemesini bozması sonrası dosya yeniden İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne geldi. Dosyaya yeniden bakan mahkeme, ilk duruşma için 25 Ocak'a gün verdi. Anılan duruşmada, taraflar talep ve savunmalarını sundu. Bu arada, Beşiktaş'ta 4,5 sezon top koşturan defans oyuncusu Vida, 2 yıl önce Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK'e transfer olmuştu.