Sivas'ta Beşiktaş takım otobüsünün önünü kestiler: İnin aşağı

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Sivas'ta Beşiktaş takım otobüsünün önünü kestiler: İnin aşağı
Beşiktaş taraftarının öfkesi Sivas'ta maç sonu ortaya çıktı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Sivasspor deplasmanında 1-0 yenildikleri maç sonrası takıma tepki gösterdi.

Stat çıkışında takım otobüsünün önünü kesen Beşiktaşlı taraftarlar "İnin aşağı hesap verin" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medyada da öfke büyüktü.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın bitiminde şu sözlerle takımlarına tepki gösterdi:

Söyleyin bizlere,
Taraftar ne yapsın.
Futbolcu mu dövsün,
Tesis mi bassın!

SON 3 MAÇTA GOL YOK!

Süper Lig'de Sivasspor'u 1-0 yenemeyen Beşiktaş, ligde son 3 haftada galibiyet yüzü görmedi.

Bu süreçte Pendikspor ve Sivasspor'la kaybeden siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'la da berabere kaldı.

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