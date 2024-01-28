Sivas'ta Beşiktaş takım otobüsünün önünü kestiler: İnin aşağı

Beşiktaşlı taraftarlar, Sivasspor deplasmanında 1-0 yenildikleri maç sonrası takıma tepki gösterdi.

Stat çıkışında takım otobüsünün önünü kesen Beşiktaşlı taraftarlar "İnin aşağı hesap verin" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medyada da öfke büyüktü.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın bitiminde şu sözlerle takımlarına tepki gösterdi:

Söyleyin bizlere,

Taraftar ne yapsın.

Futbolcu mu dövsün,

Tesis mi bassın!

SON 3 MAÇTA GOL YOK!

Süper Lig'de Sivasspor'u 1-0 yenemeyen Beşiktaş, ligde son 3 haftada galibiyet yüzü görmedi.

Bu süreçte Pendikspor ve Sivasspor'la kaybeden siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'la da berabere kaldı.