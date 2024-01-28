Sivas'ta Beşiktaş takım otobüsünün önünü kestiler: İnin aşağı

Beşiktaşlı taraftarlar, Sivasspor deplasmanında 1-0 yenildikleri maç sonrası takıma tepki gösterdi.
Stat çıkışında takım otobüsünün önünü kesen Beşiktaşlı taraftarlar "İnin aşağı hesap verin" diyerek tepkilerini dile getirdi.
Sosyal medyada da öfke büyüktü.
Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın bitiminde şu sözlerle takımlarına tepki gösterdi:
Söyleyin bizlere,
Taraftar ne yapsın.
Futbolcu mu dövsün,
Tesis mi bassın!
SON 3 MAÇTA GOL YOK!
Süper Lig'de Sivasspor'u 1-0 yenemeyen Beşiktaş, ligde son 3 haftada galibiyet yüzü görmedi.
Bu süreçte Pendikspor ve Sivasspor'la kaybeden siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'la da berabere kaldı.
İlgili Haberler