Beşiktaş'ın sevinci kursağında kaldı. Statta ölüm sessizliği

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta ikinci yarı devam ederken karşılaşma bir anda hareketlendi.

Önce mücadelenin 50. dakikasında fileleri havalandıran Gedson Fernandes durumu 1-1'e getirirken siyah-beyazlılara yanıt hemen geldi.

56. dakikada sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Hataysporlu Strandberg topu yerden içeriye çevirdi. sağ çaprazda topla buluşan Dele-Bashiru'nun dokunduğu top direğe çarparak içeri girdi.

Hatayspor'un bu golü önce ofsayt nedeniyle iptal edilirken VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı ve Hatay maçta tekrar öne geçti.