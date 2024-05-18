Beşiktaş'ın sevinci kursağında kaldı. Statta ölüm sessizliği

Selahattin Ekrekli
Beşiktaş'ın sevinci kursağında kaldı. Statta ölüm sessizliği
Hatayspor durumu 2-1'e getirdi.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta ikinci yarı devam ederken karşılaşma bir anda hareketlendi.

Önce mücadelenin 50. dakikasında fileleri havalandıran Gedson Fernandes durumu 1-1'e getirirken siyah-beyazlılara yanıt hemen geldi.

56. dakikada sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Hataysporlu Strandberg topu yerden içeriye çevirdi. sağ çaprazda topla buluşan Dele-Bashiru'nun dokunduğu top direğe çarparak içeri girdi.

Hatayspor'un bu golü önce ofsayt nedeniyle iptal edilirken VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı ve Hatay maçta tekrar öne geçti.

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