Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos İstanbul'da. Siyah Beyazlı atkıyla poz verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos İstanbul'da. Siyah Beyazlı atkıyla poz verdi
Beşiktaş'ın 1.5 yıllık anlaşma sağladığı Portkizli teknik adam Fernando Santos, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ta uzun süredir devam eden teknik direktör arayışları sona erdi. Siyah-Beyazlı yönetim, sürpriz bir hamleyle Fernando Santos ile anlaşma sağladı.
1.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışılan Portekizli hoca akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Fernando Santos için yarın saat 12.00'de imza töreni düzenlenecek.
Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde gerçekleştirilecek imza töreninde Başkan Hasan Arat'ın da hazır bulunacağı açıklandı.
69 yaşındaki Portekizli hocanın yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacak.

FERNANDO SANTOS KİMDİR?
Fernando Santos, Portekiz Milli Takımı ile birlikte EURO 2016 ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Santos, Porto kariyerinde ise Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası başarılarını elde etti. 69 yaşındaki çalıştırıcı; Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenilerek elendiği maçta da rakip takımın teknik direktörüydü. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos'ta çalışan Santos, bu ülkede 4 kez yılın teknik direktörü seçildi.

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