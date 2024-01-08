Fatih Terim'in zor anları. Kilitlendi kaldı ne yapacağını şaşırdı

Sürpriz bir kararla Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, yeni kariyerine müthiş başladı.

Önce PAS Glanniana'yı 2-0 ardından Panaitolikos'u 2-1'lik skorlarla mağlup eden Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin zirvesine yerleşti.

Fatih Terim son oynadıkları Panaitolikos maçının ardından düzenlediği basın toplantısında küçük bir dil sürçmesi yaşadı.

Takımının adını bir türlü söyleyemeyen Fatih Terim ancak üçüncü denemesinde başarılı oldu.

Bu anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.