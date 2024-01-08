Ertem Şener yine rezil oldu: Hasan Arat vurdu gol oldu

Beşiktaş dün akşam saatlerinde dünyaca ünlü teknik direktör Fernando Santos’la anlaştığını duyurdu.

Kısa süre içinde gündeme oturan haber sonrası sosyal medyada Ertem Şener’in Hasan Arat’ı eleştirdiği videosu alay konusu oldu.

Siyah – Beyazlıların yeni hocası olarak medyada yazılan Giovanni van Bronckhorst’un transferinin gerçekleşmemesi üzerine spiker Ertem Şener, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat için sert ifadeler kullanmıştı.

Ertem Şener’in bu videosundan birkaç saat sonra Beşiktaş’ın Fernando Santos’u açıklamasıyla birlikte Ertem Şener sosyal medyada alay konusu oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar Ertem Şener’in paylaşımının altına binlerce yorum yaptı.

En dikkat çeken paylaşım ise “Hasan Arat vurdu gol oldu” mesajıydı.

İŞTE ERTEM ŞENER’İN O SÖZLERİ:

Bak net söylüyorum.

Van Bronckhorst’un yardımcısını ikna edemiyorsa bu iş bitmiş.

Giovanni van Bronckhorst’un yardımcısını ikna edemeyen bir kulüp başkanı Chelsea’den Paris Saint Germain’den nasıl futbolcu alacak?

Bana birisi açıklayabilir mi ya!

TEPKİLER SONRASI METHİYELER DÜZDÜ

Ertem Şener gelen tepkiler üzerine Fernando Santos'la ilgili bir video daha çekti. Şener Santos'a övgüler yağdırdı.