6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez sahne aldı

Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez sahne aldı

Beşiktaş’ta yeni transferler ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Onur Bulut ve Omar Colley, 11’de sahaya çıkarken, Alexsandru Maxim ise 84. dakikada oyuna girdi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 00:16
Takip Et

Beşiktaş'ın yeni transferleri ilk kez oynadı

Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez sahne aldı
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1'lik skor ile mağlup etti.

Beşiktaş'ın gollerini 40. dakikada Salih Uçan, 55. dakikada Vincent Aboubakar attı.

Ankaragücü'nün tek golü 53. dakikada A. Sowe'den geldi.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ OYNADI

Siyah-beyazlılarda devre arasında transfer olan oyunculardan Onur Bulut ve Omar Colley karşılaşmaya 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.

Alexsandru Maxim ise müsabakanın 84. dakikasında Nathan Redmond'ın yerine dahil oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
1
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
4
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
5
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
6
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Trabzonspor'a kötü haber
7
﻿Trabzonspor'a kötü haber
﻿Trabzonspor'a kötü haber
﻿Bursapor'dan Amedspor açıklaması: Bu şehir bizim Bu sevda bizim
﻿Bursapor'dan Amedspor açıklaması: Bu şehir bizim Bu sevda bizim
﻿Bursapor'dan Amedspor açıklaması: Bu şehir bizim Bu sevda bizim
﻿Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı
﻿Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı
﻿Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı
﻿Keely Hodgkinson'tan şampiyonluk pozu
﻿Keely Hodgkinson'tan şampiyonluk pozu
﻿Keely Hodgkinson'tan şampiyonluk pozu
﻿Ara transfer dönemi sona erdi
﻿Ara transfer dönemi sona erdi
﻿Ara transfer dönemi sona erdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.