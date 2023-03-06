Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez sahne aldı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1'lik skor ile mağlup etti.

Beşiktaş'ın gollerini 40. dakikada Salih Uçan, 55. dakikada Vincent Aboubakar attı.

Ankaragücü'nün tek golü 53. dakikada A. Sowe'den geldi.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ OYNADI

Siyah-beyazlılarda devre arasında transfer olan oyunculardan Onur Bulut ve Omar Colley karşılaşmaya 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.

Alexsandru Maxim ise müsabakanın 84. dakikasında Nathan Redmond'ın yerine dahil oldu.