Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez sahne aldı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1'lik skor ile mağlup etti.
Beşiktaş'ın gollerini 40. dakikada Salih Uçan, 55. dakikada Vincent Aboubakar attı.
Ankaragücü'nün tek golü 53. dakikada A. Sowe'den geldi.
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Siyah-beyazlılarda devre arasında transfer olan oyunculardan Onur Bulut ve Omar Colley karşılaşmaya 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.
Alexsandru Maxim ise müsabakanın 84. dakikasında Nathan Redmond'ın yerine dahil oldu.
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