Ertelenen maçın ne zaman oynanacağı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 14’üncü haftasında 13 Kasım 2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'de meydana gelen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu.
Müsabaka 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 13.11.2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'de meydana gelen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu. Müsabaka 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak."
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