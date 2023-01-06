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Ertelenen maçın ne zaman oynanacağı belli oldu

Taksim saldırısı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağı açıklandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 18:04
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Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçının tarihi belli oldu

Ertelenen maçın ne zaman oynanacağı belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 14’üncü haftasında 13 Kasım 2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'de meydana gelen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu.

Müsabaka 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 13.11.2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'de meydana gelen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu. Müsabaka 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak."

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