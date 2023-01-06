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Şenol Güneş 6 futbolcuyu uyardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa maçı öncesi 6 futbolcuya uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 13:41
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş toplantı yaptı

Şenol Güneş 6 futbolcuyu uyardı
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Beşiktaş yarın kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş'in bir toplantı yaparak 6 futbolcuyu uyardığı öğrenildi.

Karşılaşmadan mutlaka galibiyet istediğini vurgulayan Güneş, daha sonraki Konyaspor maçının önemine vurgu yaptı.

Güneş, bir de toplantı yaparken, sarı kart cezası sınırındaki 6 futbolcuyu uyardı.

Siyah beyazlı takımda Cenk Tosun, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Nathan Redmond ve Josef de Souza sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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