Beşiktaşlı futbolcular baklavayla gelen taraftarı coşkuyla karşıladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Galatasaray'la karşılaşacak.
Bugünkü antrenman öncesi siyah-beyazlı futbolcular, taraftarlarla buluştu.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmaya yaklaşık 250 Beşiktaşlı katıldı.
Medyanın alınmadığı buluşmada taraftarlar, siyah-beyazlı oyunculara tatlı ikramında bulundu.
Beşiktaşlı oyuncular, baklavayla gelen taraftarları coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Fernando Santos'la da sohbet etme fırsatı buldu.
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