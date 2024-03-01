Beşiktaşlı futbolcular baklavayla gelen taraftarı coşkuyla karşıladı

Kaynak: AA
Beşiktaşlı futbolcular baklavayla gelen taraftarı coşkuyla karşıladı
Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Beşiktaş’a baklava dopingi...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Galatasaray'la karşılaşacak.

Bugünkü antrenman öncesi siyah-beyazlı futbolcular, taraftarlarla buluştu.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmaya yaklaşık 250 Beşiktaşlı katıldı.

Medyanın alınmadığı buluşmada taraftarlar, siyah-beyazlı oyunculara tatlı ikramında bulundu.

Beşiktaşlı oyuncular, baklavayla gelen taraftarları coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Fernando Santos'la da sohbet etme fırsatı buldu.

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