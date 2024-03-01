Icardi suskun Beşiktaş'ın derbi kozu Semih Kılıçsoy

Aytunç Akın
Icardi suskun Beşiktaş'ın derbi kozu Semih Kılıçsoy
İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisine dair çarpıcı detaylar...

Beşiktaş, şampiyonluk yarışından kopmasına rağmen 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy’u keşfederek kazançlı çıktı. Siyah-beyazlılar, derbide genç forvetinden gol bekliyor.

Galatasaray’da ise gol kralı adayı Mauro Icardi, derbide sahne almak istiyor.

SEMİH ÇİFT HANEYE YAKLAŞTI
Semih Kılıçsoy, ligin 17. haftasından beri forma şansı bulduğu 11 maçta 9 gol kaydederek Beşiktaş’ın en golcü oyuncusu oldu.

Semih, bir gol daha atarsa çift haneli gol sayısına ulaşacak. Beşiktaş’ta tecrübeli forvetler Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar’ı geride bırakan Semih, ilk golünü attığı maçtan sonra 4 maç üst üste gol attı. Son iki haftada da boş geçmeyen Semih, Trabzonspor (2), İstanbulspor ve Konyaspor’u yıktı.

Semih Kılıçsoy, Galatasaray maçıyla ilk derbisine çıkacak. Semih, derbide gol atarsa Galatasaray derbisinde gol atan oyuncular arasında tarihe geçecek.

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy’dan sonra en çok gol atanlar, stoper Omar Colley ve tecrübeli forvet Cenk Tosun oldu. Her ikisi de 5 gol attı.

Siyah-beyazlıların tecrübeli forveti Vincent Aboubakar ise kadro dışı kalma ve sakatlık sorunları yaşadı. 4 golü olan Aboubakar, ligin 8. haftasında İstanbulspor’a gol attıktan sonra 5 maçta oynayabildi ancak gol atamadı.

ICARDI SESSİZ KALDI
Galatasaray’ın en sevilen oyuncularından biri olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde sakatlandıktan sonra 6 maçta sadece 2 gol atabildi.

14 golle Galatasaray’ın gol kralı olan Icardi, sakatlığı nedeniyle 3 maç kaçırdı. Sonra oynadığı maçlarda İstanbulspor ve MKE Ankaragücü’ne gol attı.

Galatasaray’da Icardi’nin ardından en çok gol atanlar, 11 golle Kerem Aktürkoğlu ve 9 golle Wilfried Zaha oldu. Tecrübeli orta saha Dries Mertens de 4 gol kaydetti.

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