Trabzonspor Abdullah Avcı’nın bütün konuşmalarını yayına verdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Bordo-mavililer hazırladığı 20 dakikalık videoda Şubat ayı maçlarının hikayelerini paylaştı.

Yayınlanan videoda Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’nın zaman zaman takımla yaptığı konuşmalara da yer verildi.

Süper Lig’de Beşiktaş’a karşı alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından Avcı’nın söylediği sözler ise dikkat çekti.

Mağlubiyetten sonraki hafta düzenlenen bir idmanda oyuncularını yanına çağıran Avcı, "Bunun zihinsel yorgunlukları çok fazla olabiliyor. Böyle durumlarda sonuçların inişli çıkışlı olduğu ve aşağı doğru seyrettiği durumlarda hep böyle bir savunma şeklimiz olur. Bizim de olabilir sizin de olabilir. O niye gelmedi, bu niye gitti, bu pası atmadı gibi. Bunlardan tamamen uzaklaşın. Bunlar bizi bir yere taşımaz." İfadelerine yer verdi.

Öte yandan 18 Şubatta deplasmanda Pendikspor'a karşı oynanan mücadelede ilk yarıyı 0-0 beraberlikle kapatan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın soyunma odasında yaptığı konuşma bordo-mavili taraftarlardan alkış topladı.