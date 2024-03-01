Beşiktaş'ın eski hocası Galatasaray'ı kolayca nasıl yeneceklerini açıkladı

Önder Karaveli Gündem Spor'da derbiyi yorumlarken flaş açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak önemli maçı değerlendiren Önder Karaveli, "Eğer yine ön alanda baskı yaparsa, büyük ihtimalle yapacak. Bir tarafta Kerem bir tarafta Barış Alper olacaktır. Önde Icardi, arkasındaki üçlü Mertens, Kerem Demirbay ve Torreira olacaktır. Bu 6 oyuncuyla baskı yaparsa topu kazanıp sonuçlandırmak kolay.

Sonuçlandıramazsa, Beşiktaş'ın orta sahasında Muci ve Al-Musrati, Salih veya Amartey olacaktır. Karagümrük'ün yaptığı gibi orta sahada topa sahip olup Beşiktaş'a doğru geçiş yaparlarsa o zaman Galatasaray'ın kalesinde pozisyon bulabilirler" diye konuştu.

"PSİKOLOJİK"

Önder Karaveli, derbiyle ilgili şunları da söyledi:

Takımda doğru 2'li ve 3'lüleri kurmak ve korumak çok önemli. Masuaku savunmanın solunda oynayacaktır. Sağ tarafta Onur mu yoksa Svensson mu oynar, orada bir belirginlik yok. Bence Onur bir adım önde. Beşiktaş ön alanda baskı yapabilir benim beklentim bu.

Son haftalarda sonuçları alan bir Beşiktaş var. Galatasaray'ın iki kupadan elenmesi, psikolojik bir durum, Beşiktaş'ın kendi sahasında dolu bir stadyumda, ön alanda bir baskıyla başlamasını bekliyorum. Hocanın oyununda bu yok. Alanı savunan, pozisyonu doğru oyunculara veren ve hücumda takımla hareket eden bir antrenör. Bir ön alanda baskısı görmek istiyorum.

SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy hakkında değerlendirmelerde bulunan Önder Karaveli, "Onun için çok olumsuz olmayacak. Hiç tereddüt etmeden pozisyonun en iyisini yapıyor. En iyisi neyse onları yapacaktır. Arkasında hem güçlü hem de hızlı stoperler olacak. Semih'e karşı koyacak oyuncular" dedi.