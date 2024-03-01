Beşiktaş antrenmanında şaşkınlık yaratan olay. Önce sesleri geldi sonra kendileri. Fernando Santos şoke oldu

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Beşiktaş antrenmanında şaşkınlık yaratan olay. Önce sesleri geldi sonra kendileri. Fernando Santos şoke oldu
Pazar günü Galatasaray derbisine çıkacak Beşiktaş'ta taraftarlar tesislerin önünde toplandı.

Trendyol Süper Lig'in 28. Haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek.

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3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren siyah-beyazlılarda takımı şok eden bir olay yaşandı.

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Derbi öncesi takımına destek olmak isteyen 250 Beşiktaşlı taraftar BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin önüne gitti.

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Polis kontrolü eşliğinde antrenmanın yapıldığı sahaya götürülen taraftarlar burada hep bir ağızdan takımlarına tezahürat yaptı.

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15 dakika orada kalan taraftarlar siyah-beyazlı futbolculara tatlı ikram ederken Fernando Santos ile sohbet etti.

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