Gedson Fernandes: Gün birlik olma günü

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından başlatılan yardım kampanyalarında çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor.
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, kulübün yardım toplama kampanyasına katıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gedson, ''Gün birlik olma günü'' ifadelerini kullandı.
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