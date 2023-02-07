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Gedson Fernandes: Gün birlik olma günü

Beşiktaşlı yıldız Gedson Fernandes, kulübün yardım toplama kampanyasına katıldı

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 22:27
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Beşiktaşlı Gedson Fernandes'ten yardım paylaşımı: Gün birlik olma günü

Gedson Fernandes: Gün birlik olma günü
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından başlatılan yardım kampanyalarında çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, kulübün yardım toplama kampanyasına katıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gedson, ''Gün birlik olma günü'' ifadelerini kullandı.

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