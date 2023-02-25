Beşiktaş'ta ayrılık kapıda. Şenol Güneş'le anlaşamıyor

Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss'in teknik direktör Şenol Güneş'le anlaşamadığı, bu nedenle de ayrılmak istediği iddia edildi.

Al-Araby TV'deki haberde Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui'nin Saiss'in Beşiktaş'taki durumundan endişeli olduğu ileri sürüldü.

Fas'ın 25 Mart'ta Brezilya ve 28 Mart'ta Peru ile oynayacağı maçlarda Saiss'in kadroda olacağı, ancak Beşiktaş'taki durumu nedeniyle başarısız olabileceği iddia edildi.

Bu arada Saiss için bir Japon takımıyla bir Yunan takımının devrede olduğu da haberde yer aldı.