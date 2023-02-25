Gözler yarınki Beşiktaş'ın maçının 4. dakikasının 17. saniyesine çevrildi. Beşiktaş Kulübü de açıklama yaptı

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Vodafone Park'ta Antalyaspor ile mücadele edecek.

Bu karşılaşmada depremzedeler için yardımda bulunulacak. Çarşı grubu, depremin olduğu saati dikkate alarak maçın 4. dakikasının 17. saniyesinde sahaya depremzedeler için atkı, bere ve pelüş oyuncak atacak.

Çarşı grubu açıklamasında; "26 Şubat Pazar günü Beşiktaş-Antalyaspor maçının 04:17. dakikasında yanımızda getireceğimiz atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncakları sahaya atıyoruz. Yaralar sarılmadan ne bahar gelir ne de yaz. Dayanışmayı büyütelim. Safları sıklaştıralım." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş'tan da konu ile ilgili resmi açıklama geldi.

Taraftara önemli çağrıda bulunan Beşiktaş'tan şu açıklama yapıldı;

''Taraftarlarımız, Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Fraport TAV Antalyaspor ile Vodafone Park’ta oynayacağı müsabakada, depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenecek anlamlı etkinlikte sahaya atkı, bere ve pelüş oyuncak atacaklar.

Taraftarlarımızdan Vodafone Park’ın zeminine atmak için yanlarında getirecekleri pelüş oyuncakların ebatının 40 cm’i geçmemesi ve sert olmaması hususlarına dikkat etmelerini önemle rica ederiz.

Kriterlere uymayan pelüş oyuncakların tribüne alınmayarak stadyum girişinde toplanacağını, maçın ardından tüm oyuncakların afetzede çocuklara hediye edilmek üzere deprem bölgesine gönderileceğini taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.''