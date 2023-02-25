25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Gözler yarınki Beşiktaş'ın maçının 4. dakikasının 17. saniyesine çevrildi. Beşiktaş Kulübü de açıklama yaptı

Gözler yarınki Beşiktaş'ın maçının 4. dakikasının 17. saniyesine çevrildi. Beşiktaş Kulübü de açıklama yaptı

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından taraftarlarına önemli bir duyuru yaptı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 18:50
Takip Et

Beşiktaş Kulübü de açıklama yaptı. Gözler yarınki Beşiktaş'ın maçının 4. dakikasının 17. saniyesine çevrildi

Gözler yarınki Beşiktaş'ın maçının 4. dakikasının 17. saniyesine çevrildi. Beşiktaş Kulübü de açıklama yaptı
+
Aa
-

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Vodafone Park'ta Antalyaspor ile mücadele edecek.

Bu karşılaşmada depremzedeler için yardımda bulunulacak. Çarşı grubu, depremin olduğu saati dikkate alarak maçın 4. dakikasının 17. saniyesinde sahaya depremzedeler için atkı, bere ve pelüş oyuncak atacak.

Çarşı grubu açıklamasında; "26 Şubat Pazar günü Beşiktaş-Antalyaspor maçının 04:17. dakikasında yanımızda getireceğimiz atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncakları sahaya atıyoruz. Yaralar sarılmadan ne bahar gelir ne de yaz. Dayanışmayı büyütelim. Safları sıklaştıralım." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş'tan da konu ile ilgili resmi açıklama geldi.

Taraftara önemli çağrıda bulunan Beşiktaş'tan şu açıklama yapıldı;

''Taraftarlarımız, Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Fraport TAV Antalyaspor ile Vodafone Park’ta oynayacağı müsabakada, depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenecek anlamlı etkinlikte sahaya atkı, bere ve pelüş oyuncak atacaklar.

Taraftarlarımızdan Vodafone Park’ın zeminine atmak için yanlarında getirecekleri pelüş oyuncakların ebatının 40 cm’i geçmemesi ve sert olmaması hususlarına dikkat etmelerini önemle rica ederiz.

Kriterlere uymayan pelüş oyuncakların tribüne alınmayarak stadyum girişinde toplanacağını, maçın ardından tüm oyuncakların afetzede çocuklara hediye edilmek üzere deprem bölgesine gönderileceğini taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.''

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
2
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
3
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
4
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
5
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
6
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
7
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Mallorca Espanyol'a mağlup oldu. Vedat Muriç mağlubiyete engel olamadı
﻿Mallorca Espanyol'a mağlup oldu. Vedat Muriç mağlubiyete engel olamadı
﻿Mallorca Espanyol'a mağlup oldu. Vedat Muriç mağlubiyete engel olamadı
﻿Fenerbahçe taraftarı atkılarını depremzedeler için sahaya attı
﻿Fenerbahçe taraftarı atkılarını depremzedeler için sahaya attı
﻿Fenerbahçe taraftarı atkılarını depremzedeler için sahaya attı
﻿Malatya'da havaalanı inşaatında göçük
﻿Malatya'da havaalanı inşaatında göçük
﻿Malatya'da havaalanı inşaatında göçük
﻿Aksaray Valiliği'nden Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik haberleriyle ilgili açıklama
﻿Aksaray Valiliği'nden Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik haberleriyle ilgili açıklama
﻿Aksaray Valiliği'nden Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik haberleriyle ilgili açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.