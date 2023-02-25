40 yaşındaki Atiba'ya transfer teklifi. Resmen açıklandı

Beşiktaş'ta 10. yılını dolduran ve 40 yaşına gelen Atiba Hutchinson'ın sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyordu.

Atiba'nın futbolu bırakmasının ardından siyah beyazlı takımın teknik kadrosunda yer alacağı da ileri sürülüyordu.

Ancak Atiba'ya yeni bir transfer teklifi geldi.

Atiba'nın ülkesi Kanada'nın Atletico Ottawa Kulübü yöneticisi Fernando Lopez, şu açıklamayı yaptı:

"Her şey teknik direktörümüz Carlos Gonzalez'in 6 numara transferi için bana baskı yapması ile başladı. Orada oynayan Abdoul Sissoko'yu kaybettik ve yerine birini almamız gerekiyor. Gonzalez de Atiba'nın sözleşmesinin uzatılmayacağını gördüğünde bana şansımızı denememiz gerektiğini söyledi. Twitter'da paylaşım yaptıktan sonra mesaj kutuma bir anda 50'den fazla mesaj geldi ve taraftarlarımız Atiba'nın transferi için çıldırıyordu. Normalde işime daha profesyonel yaklaşırım ancak bazen yaratıcı olmakta fayda var.

Haziran ayının sonunda Atiba'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eriyor. Bu da bize onu buraya getirmek için 3 aylık bir zaman dilimi sunacak. Ancak işimiz neredeyse imkansıza yakın. Orada yıllık 750 bin euro kazanıyor ve bu neredeyse bizim oyuncu maaş sınırımıza denk bir bütçe. Buradaki tek şansımız onu evine geri getirebilecek olmamız. Atiba'yı buraya getirebilir miyiz bilmiyorum ama eğer gelirse bu finansal sebeplerden olmayacak"