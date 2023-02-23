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Şenol Güneş'ten flaş karar

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş forvet hattı konusunda kararını verdi

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 07:47
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Antalyaspor kararı

Şenol Güneş'ten flaş karar
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Beşiktaş, pazar günü oynayacağı Antalyaspor erteleme maçıyla Süper Lig'e dönecek.

Siyah beyazlı takım karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş forvet hattı için kararını verdi.

Antalyaspor maçı 14. haftadan ertelendiği için 5 yeni transfer pazar akşamı takımda yer alamayacak. Buna göre Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim bu maçta görev yapamayacak. 

Teknik direktör Şenol Güneş'in Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun'a görev vereceği, kanatlarda ise uzun süren sakatlığından dönen Rachid Ghezzal ile Redmond'u oynatacağı öğrenildi.

Siyah beyazlı takım Antalyaspor'la pazar akşamı Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

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