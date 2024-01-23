Beşiktaş'ta büyük protesto. Bir anda başladı futbolcular neye uğradığını şaşırdı

Hafta içinde Pendikspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş, Adana Demirspor ile de sahasında golsüz berabere kaldı. Fernando Santos yönetimindeki Siyah-Beyazlılar, üst üste iki maçta gol dahi atamadı. Bu durum taraftarları isyan noktasına getirdi. Adana Demirspor karşılaşmasının sonunda büyük protesto vardı.

Siyah-Beyazlı taraftarların çağrısı üzerine kaptan Necip Uysal takım arkadaşlarıyla birlikte tribüne doğru yöneldi.

Futbolcuların yaklaşmasıyla bir anda, "Formayı çıkarın ... gidin" şeklinde yoğun bir tezahürat başladı.

Bu protesto karşısında neye uğradığını şaşıran futbolcular daha sonra soyunma odasına doğru yöneldi.