Beşiktaşlı yıldıza taraftarlardan protesto. Neye uğradığını şaşırdı

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Beşiktaşlı yıldıza taraftarlardan protesto. Neye uğradığını şaşırdı
61. dakikada yerini Ghezzal'a bırakan Tayfur Bingöl'e taraftarlardan tepki geldi.

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle devam ederken Fernando Santos oyuna müdahale etmeye başladı.

Portekizli teknik adam mücadelenin 61. dakikasında Tayfur Bingöl'ü oyundan alırken yerine Rachid Ghezzal maça dahil oldu.

Değişikliğin yaşandığı sırada taraftarlardan beklenmedik bir tepki geldi. Tribündeki siyah-beyazlılar Tayfur'un oyundan çıktığı sırada ıslık çalarak oyuncuyu protesto etti.

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