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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun neden oynatılmadığı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta kaleye Ersin Destanoğlu'nun yerine 19 yaşındaki Emre Bilgin'in geçmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:47
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 11:39
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Beşiktaş'ta Ersin'in yedek kalmasıyla ilgili çarpıcı iddia

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun neden oynatılmadığı ortaya çıktı
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Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, sürpriz bir kararla son maçlarda kaleye Ersin Destanoğlu'nun yerine 19 yaşındaki Emre Bilgin'i geçirdi. Ersin son 2 maçta yedek kulübesinde kaldı.

Emre Bilgin, Başakşehir maçında da görev yaptı. Ancak yediği gol nedeniyle eleştirilirken, Ersin'in neden yedek kulübesine çekildiği merak konusu oldu.

Teknik direktör Valerien Ismael, geçen hafta yaptığı açıklamada Ersin'in neden yedek kaldığı ile ilgili bir soruya "Özel bir sebebi yok. İki çok iyi genç kaleciye sahibiz. İkisi de aynı kalitede. Emre çok iyi bir kamp geçirdi. Bu forma rekabetini diri tutmak istedik. Beşiktaş'ın her futbolcusunun hazır olması gerekiyor" cevabını vermişti.

Fanatik'teki habere göre Ersin'in yedek kalmasının nedeni yönetimin kararı.

Habere göre yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ersin'le bir görüşme yaptı. Görüşmede Ersin'den sözleşmesini uzatması istendi. Ancak genç kaleci önerilen ücreti düşük buldu ve yıllık 25 milyon lira istedi.

Yönetimin de bunun üzerine Ismael'den Ersin'i oynatmamasını istediği ileri sürüldü.

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