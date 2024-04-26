Beşiktaş'ta imzalar ardı ardına atılıyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yürütürken iç transferde de hareketli günler yaşıyor ve altyapısından yetişen üç genç oyuncuyla sözleşme yeniledi.

BEŞİKTAŞ GENÇLERE SARILDI

Gazeteci Sercan Dikmen haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Dikme'nin bildirdiğine göre, Beşiktaş'ın altyapı ürünü olan Emrecan Terzi, Yakup Arda Kılıç ve Göktuğ Baytekin ile sözleşme yenileme süreci tamamlandı.

Samet Aybaba'nın gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, bu üç genç futbolcunun uzun vadede Beşiktaş ile devam etme arzusunda oldukları belirtiliyor ve resmi imza töreninin yakın zamanda gerçekleşeceği öngörülüyor.