Erman Toroğlu Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yaşanacakları 'çok tehlikeli bir senaryo' diyerek açıkladı

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Erman Toroğlu Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yaşanacakları 'çok tehlikeli bir senaryo' diyerek açıkladı
Fenerbahçe Beşiktaş derbisine günler kala Erman Toroğlu'ndan sürpriz bir iddia geldi.

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Sivasspor beraberliği ile Galatasaray’ın 4 puan arkasına düşen Fenerbahçe bu maçta da puan kaybı yaşaması halinde şampiyonluk ihtimallerini iyice zora sokacak.

Cumartesi saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadele merakla beklenirken Erman Toroğlu’ndan flaş bir açıklama geldi.

Beşiktaş’ın kaybedecek bir şeyi olmadığını belirten Erman Toroğlu Fenerbahçe Stadı’nın maçtan sonra çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

Çok enteresan bir senaryonun yaşanacağını aktaran Erman Toroğlu Adana Demirspor-Galatasaray maçının sonucuna göre statta bir protesto olabileceğini söyledi.

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