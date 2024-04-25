İsmail Kartal'ın Beşiktaş geçmişi şaşırttı

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İsmail Kartal'ın Beşiktaş geçmişi şaşırttı
Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ilginç istatistiği ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal onuncu derbisine çıkacak.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal da bu sezon 3. kez derbi heyecanı yaşayacak. Kartal’ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe’de oynanan müsabakadan 3-1 galip ayrılırken, sahasında Galatasaray'la ise 0-0 berabere kaldı. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı mücadele etti.

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İsmail Kartal, Beşiktaş’la oynanan 4 lig maçında 3 galibiyet elde ederken, 1 müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Kanarya'da, Galatasaray’a karşı da 5 maçta kulübede yer alan Kartal, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI 10. MAÇ...
İsmail Kartal, Beşiktaş’la 4 farklı takımın teknik direktörü olarak karşılaştı. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor’u çalıştıran Kartal, siyah-beyazlılarla ligde 9 kez oynadı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

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