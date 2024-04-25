Ahmet Çakar Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu şimdiden söyledi

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Ahmet Çakar Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu şimdiden söyledi
Ünlü spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar; cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin kaç kaç biteceğini açıkladı.

Süper Lig'deki 34. hafta maçları öncesi ünlü yorumcu, eski hakem Ahmet Çakar flaş tahminlerde bulundu.

İlk olarak Galatasaray'ın yarın Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için görüş belirten Çakar, "Bu hafta Galatasaray, Adana Demirspor karşısında kazanacak, 2-1 diyorum. Penaltılardan bahsediyoruz, ancak Galatasaray, son haftalarda Fenerbahçe'ye göre daha iyi oynamaya başladı. Burada teknik direktör farkı devreye girdi. Futbolculuk tecrübesiyle Okan Buruk biraz daha ön plana çıktı" ifadesini kullandı.

Ahmet Çakar; Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında cumartesi günü oynanacak dev derbi ile ilgili de yorum yaptı. Ahmet Çakar, "Fenerbahçe de evinde Beşiktaş'ı 2-0 yener" iddiasında bulundu.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da sert eleştiriler yöneltti. "İlk 3 senesinde Fenerbahçeliler Ali Koç'a tahammül etti ama son 3 senesinde ise büyük yanlışlar yaptı" diyen Çakar şöyle devam etti: "Kendi ellerinle Süper Kupa'yı Galatasaray'a verdin yetmedi Kulüpler Birliği'nden istifa ettin tükürdüğünü yaladın geri döndün, 3. kez İsmail Kartal'ı geri getirdin 6 yılda 0 şampiyonlukla tamamlamak üzeresin ikinci dönemini de. Bunlar büyük başarısızlıktır."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e "samimiyetsiz" diyen Ahmet Çakar, "İstifaya çağırdıkları TFF için bu kez imza vermiyorlar. Aynı şeyi Erden Timur için de söyleyebiliriz. Ali Koç ve Selahattin Baki de benzerini yapıyor. Hepsi aynı kravatın laciverdi." diye konuştu.

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