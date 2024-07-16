Beşiktaş'taki skandalı açıkladı. Metin Ali Feyyaz'ı örnek gösterdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'taki skandalı açıkladı. Metin Ali Feyyaz'ı örnek gösterdi

Gürel YURTTAŞ yazdı: Beşiktaş'taki skandalı açıkladı

Beşiktaş tarihinde ilk değil bu.
Daha önce de yaşandı.
Adına şarkılar yazılan "Metin, Ali, Feyyaz" üçlüsü futbol hayatlarını başka takımlarda tamamladı mesela.
Metin Tekin Vanspor'a gitti.
Ali Gültiken Kayserispor'a.
Beşiktaş'ın son gol kralı, efsanesi, tarihinin en büyük golcüsü Feyyaz Uçar, Fenerbahçe'ye adeta zorla gönderildi.
Şimdiki Cenk Tosun olayı gibi.
Cenk Tosun, Fenerbahçe'yle anlaştı diye bakıyorum da bir kısım siyah beyazlı taraftarlar ateş püskürüyor.
Adına hakaret niteliğinde tezahürat bile yapmışlar hemen.
Ben bu öfkelerine katılmıyorum.
Onlara geçmişi şöyle bir hatırlamalarını tavsiye ediyorum.
Cenk Tosun, Gaziantepspor'da parladı.
Transfer teklifleri aldı.
O zaman isteseydi daha yüksek tekliflerde bulunan Fenerbahçe veya Galatasaray'a gidebilirdi.
Beşiktaş'ı seçti. "Çünkü Beşiktaşlıyım" dedi.
Beşiktaş'ta oynarken şampiyonluklar yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde en iyi sonuçları alırken goller onundu.
İngiltere'nin Everton takımına istemeye istemeye gitti. Çünkü Beşiktaş para kazanacaktı. Tam 27 milyon euro kazandırarak gitti.
Yine istediler onun Türkiye'ye dönmesini. Yine başka kulüpler de istedi. Yine "Beşiktaş" dedi.
Şimdi o da tıpkı Metin, Ali, Feyyaz gibi dışlandı Beşiktaş'tan.
Sanki geçen sezon takım süperdi de bir Cenk başarısızdı.
Olmadı. Yakışmadı.
Skandaldır bana göre bu.
Beşiktaş yönetimi sözleşmesi biten Cenk'e teklif bile yapmadı.
Fenerbahçe de bu fırsatı kaçırmadı.
Kızanlara soruyorum.
Ne yapsaydı Cenk Tosun.
Futbolu mu bıraksaydı?
Beşiktaş en azından bir teklif yapabilir, kulübü için her türlü fedakarlıkta bulunan, golcülüğü de inkar edilemez Cenk Tosun'u takımda tutabilir, Beşiktaşlı olarak futbolu bırakmasını sağlayabilirdi.
Ayıp etti.

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